Kronprinz Haakon von Norwegen schwärmt von Teamarbeit mit Mette-Marit

«Es ist auch schön, Erfahrungen mit jemandem zu teilen, der mir so nahe steht», erzählt Haakon von Norwegen. Sein Arbeitsalltag sei in seinen Augen «sowohl normal als auch ein wenig ungewöhnlich». Er treffe regelmässig «viele sachkundige, freundliche und engagierte Menschen aus ganz Norwegen und anderen Teilen der Welt», so der norwegische Thronfolger. Umso mehr freue es ihn, seine Kronprinzessin auf den vielen Reisen bei sich zu haben.