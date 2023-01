Kronprinz Hussein von Jordanien: Sein Hochzeitstermin steht fest

Im August des vergangenen Jahres war die Verlobung der beiden bekanntgegeben worden. Ebenfalls bei Twitter postete Königin Rania damals ein Foto des strahlenden Paares und schrieb dazu: «Ich hätte nicht gedacht, dass es möglich ist, so viel Freude in meinem Herzen zu tragen. Herzlichen Glückwunsch an meinen Ältesten, Prinz Hussein, und seine wunderschöne zukünftige Braut Rajwa.» Als künftige Frau des Kronprinzen wird Rajwa irgendwann auch Königin von Jordanien sein.