Kronprinzessin Amalia bedient sich an Máximas Kleiderschrank

Amalias Neuinterpretation

Vier Jahre später interpretierte Amalia das Kleid jetzt neu. Sie liess zum einen Hut und Handschuhe weg, die ihre Mutter als Accessoires zu der Robe getragen hatte. Zum anderen verzichtete sie auf den markanten breiten Gürtel und setzte stattdessen auf eine schmale, dezente Alternative. Diese kleine, aber wirkungsvolle Änderung verlieh dem Outfit eine lockerere Ausstrahlung. Über dem Kleid trug Amalia für die herbstliche Eleganz ein burgunderrotes Cape von Valentino – auch dieses ein vertrautes Stück aus dem Schrank der niederländischen Royals.