Kronprinzessin Amalia bezaubert in historischem Federnkleid

Maxima als Vorreiterin der royalen Nachhaltigkeit

Doch Amalia war nicht die erste, die das historische Stück neu interpretierte, wie unter anderem das Magazin «LINDA.» in einer Collage zeigt. 2014 holte Königin Máxima das Vintage–Kleid aus dem Palast–Archiv und trug es bei den Feierlichkeiten zum Tag der Befreiung in Amsterdam. Maxima liess die Robe für ihren Auftritt leicht kürzen und Details am Kragen ändern, ohne den ursprünglichen Charakter der Robe zu ändern.