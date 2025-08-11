Kronprinzessin Amalia: Vom dramatischen Rückzug zur grossen Strahlkraft

Wie zeigt sich das «Königliche» bei Amalia?

Melchior: Bei öffentlichen Terminen trägt sie Handschühchen oder lässt sich von der Hofdame den Mantel abnehmen und auch wieder überlegen. Sowas ist bei anderen Thronfolgerinnen in Europa wie etwa Leonor von Spanien oder Ingrid von Norwegen undenkbar. Ich glaube, dass dieses Mondäne und Glamouröse bei Amalia von ihrer Mutter, Königin Máxima, kommt. In ihrer Biografie hat Amalia verraten, dass sie es liebt, im Kleiderschrank ihrer Mutter zu stöbern. Und auch die Diademe der Königsfamilie haben es ihr angetan. Man kann es wohl so zusammenfassen: Amalia fühlt sich in diesem königlichen Setting wohl. Sie hat es geschafft, ein vielleicht mädchenhaftes Prinzessin–Spielen mit ihrer echten Realität zu verknüpfen. Als die drei Mädchen noch klein waren, wurde Máxima mal gefragt, was ihre Töchter einmal werden wollen. Ihre Antwort: «Prinzessin» – das ist natürlich ein grosses Kompliment an die Eltern.