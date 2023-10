Kronprinzessin Leonor beim Fahnenschwur in Saragossa

Prinzessin Sofia war nicht dabei

Auch Letizia, die den König begleitete, liess sich ihren Stolz kaum anmerken. Während der Monarch seine Militäruniform trug, entschied sie sich für ein ärmelloses hellblau–schwarz gepunktetes dreiviertellanges Kleid mit betonter Taille. Leonors Schwester, die 16–jährige Infantin Sofia von Spanien, war bei der Veranstaltung am heutigen Samstag nicht anwesend, da sie am UWC Atlantic College in der walisischen Grafschaft Vale of Glamorgan studiert. Die Schule wird wegen ihres fortschrittlichen Bildungskonzepts und ihrer malerischen Burgkulisse oft als «Hippie–Hogwarts» bezeichnet.