Kronprinzessin Leonor wurde zur «Adoptivtochter» von Saragossa ernannt

Leonor hat im Mai 2023 ihr Abitur am Atlantic College in der walisischen Grafschaft Vale of Glamorgan gemacht. Nach dem Jahr in Saragossa geht es für sie weiter an die Marineakademie Marín in Pontevedra in Galicien, bevor sie die letzte Etappe ihrer Ausbildung bei der Luftwaffe in Murcia im Osten Spaniens antritt.