Kronprinzessin Mette-Marit bittet König um Verzeihung

Mette–Marit wandte sich in dem Statement auch direkt an die Öffentlichkeit. «Ich möchte mein tiefstes Bedauern über meine Freundschaft mit Jeffrey Epstein zum Ausdruck bringen. Es ist mir wichtig, mich bei allen, die ich enttäuscht habe, zu entschuldigen», liess die Ehefrau von Kronprinz Haakon (52) erklären. Zudem räumte sie ein, dass einige Inhalte der Nachrichten zwischen Epstein und ihr nicht dem Menschen entsprächen, der sie sein wolle. Ausdrücklich entschuldigte sie sich auch für die Lage, in die sie «die königliche Familie, insbesondere den König und die Königin», gebracht habe.