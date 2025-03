Kronprinzessin Mette-Marit kann nicht zur Leipziger Buchmesse kommen

Bittere Nachrichten für Literaturfreunde und das Team der Leipziger Buchmesse: Kronprinzessin Mette–Marit von Norwegen (51) hat ihren mit Freuden erwarteten Besuch auf der Internationalen Buchmesse in Leipzig kurzfristig abgesagt. Wie das norwegische Königshaus am Montag in einer offiziellen Mitteilung bekannt gab, muss die Prinzessin aufgrund gesundheitlicher Probleme passen.