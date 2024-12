Kronprinzessin Mette-Marit muss nicht vor der Polizei aussagen

Schwere Vorwürfe gegen den Sohn der Kronprinzessin

Petter Grødem, der Anwalt eines mutmasslichen Opfers, zeigte sich von der Entscheidung der Ermittler irritiert. «Ich bin überrascht. Normalerweise wird einem Antrag auf Zeugenbefragung stattgegeben», sagte er TV2. Seine Mandantin hatte in ihrer Vernehmung eine SMS an die Kronprinzessin erwähnt, in der sie von Borg Høibys aggressivem Verhalten berichtete. Diese Nachricht sei nie beantwortet worden.