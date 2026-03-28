Kronprinzessin Mette-Marit verliert weitere Schirmherrschaft

Mette–Marits Kontakt zu Jeffrey Epstein

Mette–Marit stand zwischen 2011 und 2014 mit ihm in Verbindung, wobei dieser Zeitraum besonders kritisch betrachtet wird, da Epstein zu dieser Zeit bereits als verurteilter Straftäter galt und eine Haftstrafe wegen der Prostitution Minderjähriger verbüsst hatte. Die Kronprinzessin traf ihn mehrfach in privatem Rahmen, unter anderem in seinem Haus in New York und in seiner Villa auf St. Barths.