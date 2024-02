Kronprinzessin Victoria: Das steht noch beim Kalifornien-Besuch an

Thronfolgerpaar nimmt am Green Transition Summit teil

Für Mittwoch, den 21. Februar, steht für das schwedische Thronfolgerpaar ein Firmenbesuch in der kalifornischen Stadt Palo Alto, zirka 50 Kilometer südlich von San Francisco, an. Gemeinsam mit einer schwedischen Wirtschaftsdelegation werden Kronprinzessin Victoria und Prinz Daniel unter anderem die Unternehmen Nvidia, Intel und Google besuchen, um gemeinsam über die Entwicklung von Künstlicher Intelligenz zu sprechen. Am Nachmittag steht ein Besuch der Standford University an, bei der es um die ethischen Aspekte von KI gehen wird.