Kronprinzessin Victoria: Einblicke in ihren Sommer mit der Familie

So lächeln Estelle und Oscar auf Einzelfotos neben dem Cavoodle Rio in die Kamera. Während der kleine Prinz eine schicke Schiebermütze und kurze Hose trägt, ist Estelle in einem hellen Pullover zu sehen. Andere Aufnahmen zeigen Prinz Oscar mit Schwimmweste auf einem Boot sowie mit einer Palette mit frischen Eiern. Auch ein gemeinsames Foto des Royal–Nachwuchses gibt es. Darin stehen Estelle und Oscar in Sommeroutfits vor einem See. Die Prinzessin trägt offene Haare, ein luftiges Kleid und weisse Turnschuhe, während ihr Bruder barfuss, in einem hellen Hemd und mit einer blauen kurzen Hose vor ihr steht.