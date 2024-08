Kronprinzessin Victoria: Im Wasser-Print-Kleid zur Preisverleihung

Weltwasserwoche in Stockholm

Kronprinzessin Victoria ist Schirmherrin des Stockholm Junior Water Prize, an dem sich Teilnehmer aus der ganzen Welt beteiligen können. Jedes Jahr nehmen etwa 30.000 junge Menschen teil und hoffen, das Preisgeld in Höhe von 15.000 Dollar, eine blaue Kristallskulptur, ein Diplom und einen Aufenthalt in Stockholm mit nach Hause nehmen zu können. Sie nehmen an nationalen Wettbewerben teil, in der Hoffnung, ihr Land beim internationalen Finale während der Weltwasserwoche in Stockholm vertreten zu können.