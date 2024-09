Kronprinzessin Victoria mit Tochter Estelle bei Paralympics in Paris

Drei Generationen schwedischer Royal–Damen in Paris: Kronprinzessin Victoria (47) ist gemeinsam mit Töchterchen Estelle (12) und Königin Silvia (80) für die Paralympischen Sommerspiele in die französische Hauptstadt gereist. Am Freitag (6. September) besuchten sie die Reitwettbewerbe vor Schloss Versailles, wo das schwedische Team am Nachmittag im Mannschaftsevent antrat.