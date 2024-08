Kronprinzessin Victoria startet eine Militärausbildung

Kronprinzessin Victoria von Schweden (47) büffelt für das Militär. Zu einem Foto, das die Thronfolgerin in Tarnkleidung zeigt, schreibt sie persönlich am Montagmittag auf Instagram: «Mit grosser Vorfreude setze ich heute meine militärische Ausbildung an der schwedischen Verteidigungshochschule fort. Gemeinsam mit den anderen Kadetten werde ich mich in Zukunft in die Taktik, Kriegswissenschaft und Militärstrategie vertiefen», so die Tochter von König Carl XVI. Gustaf von Schweden (78).