Kronprinzessin Victoria von Schweden fiebert bei den Paralympics mit

Royale Vibes in Cortina d'Ampezzo: Die schwedische Kronprinzessin Victoria (48) ist zu den Winter–Paralympics nach Italien gereist, um die Athletinnen und Athleten ihres Heimatlandes vor Ort zu unterstützen.
Am Montag besuchte Kronprinzessin Victoria das Cortina Curling Olympic Stadium und verfolgte dort gemeinsam mit dem schwedischen Sportminister Jacob Forssmed die spannende Mixed–Partie im Rollstuhl–Curling zwischen Schweden und den Vereinigten Staaten. Victoria trug dabei eine dunkelblaue Uniform des schwedischen Teams und feuerte auf der Tribüne fleissig mit an.
Schweden bei den Paralympics
Dem Team auf dem Eis brachte die Kronprinzessin leider kein Glück: Sabina Johansson und Viljo Petersson Dahl mussten sich mit 1:7 gegen Dan Rose und Sean O'Neill aus den USA geschlagen geben. Am Montagabend stehen die schwedischen Rollstuhl–Curler erneut im Mixed–Team–Wettbewerb gegen Grossbritannien auf dem Eis.
Schweden tritt bei den diesjährigen Paralympischen Spielen mit einer Delegation von insgesamt 13 Sportlern an. Die Athleten kämpfen neben Rollstuhl–Curling in den Disziplinen Ski Alpin und Skilanglauf um Medaillen. Bisher konnte das Team bereits zwei Medaillen bejubeln: Ebba Årsjö holte am Wochenende Gold in der Abfahrt und Bronze im Super–G. Dazu kamen auch Glückwünsche aus dem Königshaus.
Kronprinzessin Victoria ist Schirmherrin des Parasportverbands
Kronprinzessin Victoria gilt seit Jahren als leidenschaftliche Förderin des Parasports. Seit 2025 ist sie Schirmherrin von Parasport Sverige, dem schwedischen Parasportverband. Nach den Paralympischen Spielen 2022 in Peking begrüsste die Kronprinzessin die Athletinnen und Athleten bei ihrer Rückkehr am Flughafen Arlanda in Stockholm.
Die XIII. Paralympischen Winterspiele in Mailand und Cortina d'Ampezzo finden noch bis zum 15. März statt.