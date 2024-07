Kronprinzessin Victoria von Schweden: Strammes Geburtstagsprogramm

«Um 15:50 Uhr nimmt die Kronprinzessin vor dem Schloss Solliden die Glückwünsche der Öffentlichkeit entgegen. Um 16:00 Uhr fahren die Kronprinzessin und ihre Familie in einem Festzug durch Borgholm. Um 17:00 Uhr nehmen die Kronprinzessin und die königliche Familie am Victoria–Konzert in der Schlossruine Borgholm teil», heisst es in dem Post.