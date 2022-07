«Ich denke, Mickie ist der richtige für diesen Titel», hatte Drews, der noch bis Ende des Jahres einige Auftritte absolvieren möchte, zuletzt der «Bild am Sonntag» erzählt. Am vergangenen Samstag hatte er in der Show «Die grosse Schlagerstrandparty 2022 - Es geht wieder los!» das Ende seiner Karriere verkündet. «Da ich in einem Alter bin, in dem andere schon lange Rentner sind, habe ich auch mir gesagt: ‹Irgendwann ist mal gut›», hatte er unter anderem erklärt.