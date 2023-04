Krönung: Prinz Harry sitzt «zehn Reihen hinter» den Royals

Vorteil der hinteren Platzierung in der Kirche

Obwohl es den Anschein einer Brüskierung hat, könnte Prinz Harrys hintere Position in der Westminster Abbey hilfreich sein, wenn er tatsächlich einen schnellen Abgang machen möchte, verriet der ehemalige königliche Adjutant weiter. Burrell sagte Dan Wootton (40) von «GB News»: «Er will nicht viel Zeit mit den anderen Familienmitgliedern verbringen [...] Ich denke, dass er von den Windsors einen eisigen Empfang bekommen wird.» Er fügte auch hinzu, dass der Herzog von Sussex seiner Meinung nach lange «nicht in der Nähe bleiben» werde, da er innerhalb von 24 Stunden das Vereinigte Königreich wieder verlassen soll.