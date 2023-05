Krönung von Charles III.: Das ist das Besondere an der Edwardskrone

Vor Charles liessen sich mit der Edwardskrone auch schon Georg V. (1865-1936), Georg VI. (1895-1952) und Elizabeth II. krönen. Während ihrer 70 Jahre als Königin trug Elizabeth II. diese Krone aber nur bei der Krönungszeremonie. Zum 60. Jahrestag des Events trat sie in einem Dokumentarfilm auf, in dem sie die Krone in die Hand nahm und fragte: «Ist sie immer noch so schwer?»