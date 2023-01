Krönung von Charles III.: Prinz Harry soll keine Rolle mehr spielen

Prinz Harry (38) soll angeblich keine Rolle mehr bei der Krönung von Charles III. (74) spielen. Die Zeremonie findet am 6. Mai in der Londoner Westminster Abbey statt. In den vergangenen Tagen dominierten die Enthüllungen aus Prinz Harrys Autobiografie «Spare» (deutscher Titel: «Reserve») die Schlagzeilen. Die königliche Familie hat bisher dazu geschwiegen. Die «Sunday Times» berichtet nun aber, eine Quelle habe behauptet, Harry soll an der Krönung nicht mehr aktiv mitwirken.