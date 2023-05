Krönung von Charles III.: Warum ist Prinz Harry überhaupt gekommen?

Ob es eine Versöhnung oder eine Aussprache zwischen Harry und den Royals gegeben hat, ist nicht offiziell bekannt. Seit ihrem Umzug in die Vereinigten Staaten haben Harry und Meghan die Königsfamilie mehrfach kritisiert, unter anderem in Interviews und in seiner im Januar erschienenen Autobiografie «Reserve». In den vergangenen Jahren galt das Verhältnis Harrys mit seinem Bruder William und Vater Charles daher als angespannt.