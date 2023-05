Krönung von Charles: Mit diesen Traditionen könnten die Royals brechen

König Charles und Camilla in moderner Kutsche

Auch bei der Kutschenwahl beschreiten Charles und seine Ehefrau Camilla (75), die ebenfalls in der Westminster Abbey gekrönt wird, neue Wege. Der König und seine Königin werden in einer Prozession, die als «The King's Procession» bekannt ist, in der Westminster Abbey ankommen. Das Paar wird für den Weg dem Palast zufolge die «State Coach Britannia» benutzen, eine geschlossene Kutsche mit sechs Pferden, die für das Diamant-Thronjubiläum von Elizabeth II. (1926-2022) 2012 gebaut wurde - und moderner und komfortabler ist als bisherige royale Kutschen. Im Anschluss an die Krönung wird eine weitere Prozession folgen. Dazu werden König Charles III. und Königin Camilla die «Gold State Coach» besteigen. Die Kutsche wurde erstmals von König George III. (1738-1820) genutzt und ist bei jeder Krönung seit der von Wilhelm IV. (1765-1837) im Jahr 1831 zum Einsatz gekommen - bei Elizabeth II. für beide Prozessionen.