Krönung von Charles: So lustig ging es hinter den Kulissen zu

Charles «fliegt» mit seinem Gewand

Das Grossereignis in der Londoner Westminster Abbey war im Vorfeld akribisch geübt worden. Das hat auch das Kamerateam eindrücklich festgehalten, wie ein Trailer zeigt. Trotz aller Anspannung vor dem grossen Tag hat Charles seinen Humor nicht verloren. So ist zum Beispiel ein besonderer Moment zu sehen, in dem er sein edles Königsgewand im Buckingham Palast wie Flügel ausbreitet und erklärt: «Ich kann fliegen.» Eine andere Szene zeigt ihn während eines Probelaufs in der Westminster Abbey, wie er in Anzug und Krawatte auf dem Krönungsstuhl sitzt. Weiter ist er lachend und scherzend mit seiner Gattin während der Generalproben zu sehen. Auch beim Üben mit Prinz William (42) herrschte gute Laune. So lachte der Thronfolger, als er versuchte, seinem Vater die Roben anzulegen. Einmal raunte Charles: «Mir geht es gut ... fast.»