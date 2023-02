Krönung von König Charles III.: Diese Krone wird Camilla tragen

Am 6. Mai dieses Jahres wird auch Königsgemahlin Camilla (75) an der Seite ihres Ehemannes gekrönt werden. Während der feierlichen Krönungszeremonie von König Charles III. (74) in der Westminster Abbey wird die 75-Jährige dabei eine besondere Krone tragen - und dadurch für einen Bruch mit der Tradition sorgen. Wie der Palast mitgeteilt hat, wird Camillas Haupt bei dem festlichen Anlass die Krone der Königin Mary zieren. Diese wurde im Jahr 1911 für die Ehefrau des britischen Königs Georg V. (1865-1936) angefertigt. Maria von Teck (1867-1953) wurde ebenso wie Camilla an der Seite ihres Gatten zur Königsgemahlin gekrönt.