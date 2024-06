Kroos, Ronaldo, Kane und Co.: Hier wohnen die Superstars bei der EM

Cristiano Ronaldo und Portugal

Aller Voraussicht nach wird die EM in Deutschland das letzte grosse Turnier von Superstar Cristiano Ronaldo (39) als Spieler der portugiesischen Nationalmannschaft. Ronaldo und Co. residieren im Hotel «Klosterpforte» in Marienfeld. Der Ort in Nordrhein–Westfalen liegt fast schon abgeschieden südwestlich von Bielefeld, in der Nähe von Gütersloh. Übrigens: Ein öffentliches Training mit Ronaldo und Co. war innerhalb einer Minute mit 6.000 verkauften Tickets ausverkauft. Es soll 50.000 Anfragen gegeben haben.