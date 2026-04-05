Kugelstoss-Olympiasiegerin Yemisi Ogunleye heiratet NFL-Star

Ogunleye hatte sich 2024 bei den Olympischen Spielen in Paris in das Geschichtsbuch der deutschen Leichtathletik eingetragen: Im Kugelstossen gewann sie im Stade de France am 9. August 2024 Gold – als erste deutsche Olympiasiegerin in dieser Disziplin seit Astrid Kumbernuss bei den Spielen in Atlanta 1996.