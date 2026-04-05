Kugelstoss-Olympiasiegerin Yemisi Ogunleye heiratet NFL-Star

Freudige Nachrichten von Kugelstosserin Yemisi Ogunleye (27): Die deutsche Olympiasiegerin von 2024 gab bekannt, dass sie den US–amerikanischen Football–Profi Tyler Mabry (29) geheiratet hat. Sie veröffentlichte dazu mehrere Fotos des frisch vermählten Paares auf Instagram.
Auf den Bildern trägt Ogunleye unter einer hölzernen Kuppel ein trägerloses Hochzeitkleid mit spitzenbesetztem Oberteil und ausladendem Rock mit langer Schleppe. Dazu kombinierte sie schlichten Perlenschmuck und einen XXL–Brautschleier, unter dem sie zusammen mit ihrem Ehemann posierte. Mabry entschied sich für einen klassisch schwarzen Anzug mit passender Fliege.
Zum Beitrag schrieb die Athletin lediglich ein Ring– und Herz–Emoji sowie «Joshua 24:15». Damit verwies sie auf Vers 15 aus dem 24. Kapitel des Buches Josua im Alten Testament, ein Bekenntnis zu Glauben und Familie.
Gratulationen aus der Leichtathletik–Szene
Unter dem Hochzeits–Post gratulierten auch begeisterte Kolleginnen aus der Leichtathletik–Szene. «Herzlichen Glückwunsch», wünschte Gina Lückenkemper, Bronze–Olympiasiegerin 2024 in der Staffel. Läuferin Alica Schmidt schrieb: «Alles Liebe für euch», ebenso wie Lena Schöneborn, Olympiasiegerin im Modernen Fünfkampf von 2008, oder Weitspringerin Mikaelle Assani. «Was für wunderschöne Fotos! Wir wünschen euch alles, alles Liebe», freute sich der Deutsche Leichtathletik–Verband.
Ogunleye hatte sich 2024 bei den Olympischen Spielen in Paris in das Geschichtsbuch der deutschen Leichtathletik eingetragen: Im Kugelstossen gewann sie im Stade de France am 9. August 2024 Gold – als erste deutsche Olympiasiegerin in dieser Disziplin seit Astrid Kumbernuss bei den Spielen in Atlanta 1996.
Für ihren Ehemann verlief die jüngere sportliche Vergangenheit deutlich schwieriger. Tyler Mabry stand von 2020 bis 2024 bei den Seattle Seahawks unter Vertrag. Im Juli 2025 wechselte er zu den Carolina Panthers, nur einen Monat nach seinem Wechsel wurde er nach einer Verletzung jedoch wieder entlassen.