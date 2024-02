Kult-Komiker Richard Lewis ist tot: Er wurde 76 Jahre alt

Lewis war bekannt für seinen bissigen, selbstironischen und schwarzen Humor. Nach seinen Anfängen in der Stand–up–Szene der 1970er und 80er Jahre trat er zunehmend im US–Fernsehen und in Hollywoodfilmen auf. So war er zwischen 1988 und 1997 in drei Comedy–Specials auf dem Premium–Kabelsender HBO zu sehen, spielte in Mel Brooks' (97) Filmparodie «Robin Hood – Helden in Strumpfhosen» und in dem düsteren Alkoholiker–Drama «Leaving Las Vegas» mit.