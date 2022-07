Kult-Regisseur Klaus Lemke im Alter von 81 Jahren verstorben

Klaus Lemke wurde 1940 im damals preussischen Landsberg an der Warthe geboren. Seine Kindheit und Jugend verbrachte er nach dem Zweiten Weltkrieg in Düsseldorf. Sein Studium der Kunstgeschichte und Philosophie in Freiburg brach er nach der Schulzeit früh wieder ab und arbeitete bereits ab 1963 als Theaterregisseur in Düsseldorf und München. Schon zwei Jahre später entstand sein erster Kurzfilm «Kleine Front».