Kult-Regisseur Tim Burton dreht «Angriff der 20-Meter-Frau»-Remake

Die Rede ist von einer neu gestalteten Erzählung des Ausgangsmaterials, in dem die Begegnung mit einem Alien eine Frau, die sich mit einem untreuen Ehemann und dessen Geliebter herumschlagen muss, in eine Riesin verwandelt. Die Hauptrolle spielte damals Allison Hayes (1930–1977). Noch ist nicht bekannt, wer für das Remake zur «20–Meter–Frau» werden könnte oder wie nahe die Neufassung am Original bleibt, das für ein Budget von nur 88.000 US–Dollar entstanden sein soll.