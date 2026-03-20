Kult-Sendung steht vor dem Aus: «Immer wieder sonntags» endet 2026

ARD–Programmdirektorin Christine Strobl würdigte die Bedeutung der Sendung für das Programm: Über drei Jahrzehnte habe «Immer wieder sonntags» den Sonntagvormittag in der ARD geprägt. Stefan Mross habe der Sendung als Nachfolger von Max Schautzer mit seiner unverwechselbaren Art ihr Gesicht gegeben und sich in der «Immer wieder sonntags»–Arena zu einem der bekanntesten Entertainer der Schlagerwelt entwickelt. «Alles hat seine Zeit», so Strobl – Formate veränderten sich, das Unterhaltungsportfolio der ARD entwickle sich weiter.