Kultfilm «10 Dinge, die ich an Dir hasse» soll Nachfolger bekommen

Gil Junger (70) führte bei der 1999 veröffentlichten Teenie–Komödie «10 Dinge, die ich an Dir hasse» mit Julia Stiles (44) und Ledger als rebellisches Traumpaar Regie. Im Interview mit «People» verkündet er, dass ein Nachfolgefilm mit dem Titel «10 Things I Hate About Dating», also «10 Dinge, die ich an Dating hasse», mit dem ursprünglichen Produzenten Andrew Lazar (59) in Arbeit sei. Es soll der erste Teil einer Trilogie werden – mit den weiteren Titeln «10 Dinge, dich ich an der Ehe hasse» und «10 Dinge, die ich an Kindern hasse». Er und Lazar hätten «einige ziemlich gute Ideen».