Kultklassiker bis Kurzfilm-Geheimtipp: So feiert Disney+ Weihnachten

Wham! laufen im Radio, der Duft von Glühwein liegt in der Luft und Lebkuchen gibt es auch schon wieder seit einigen Wochen in den Supermärkten. Kurzum: Die Weihnachtszeit ist angebrochen! Wer sich in den Wochen bis Heiligabend auf die besinnliche Zeit einstimmen will, muss dafür schon lange nicht mehr auf eine gute Programm–Planung der linearen Sender hoffen. Streamingdienste bieten ein reichhaltiges Angebot an Weihnachtsinhalten, die für jeden das Passende bereithalten: vom Kind mit funkelnden Augen über den hoffnungsvollen Kitsch–Romantiker bis hin zur selbsternannten Mischung aus Ebenezer Scrooge und dem Grinch.