Kultregisseur David Lynch gestorben: «Ein grosses Loch in der Welt»

David Lynch war ein Leben lang Raucher

Im August 2024 machte Lynch öffentlich, dass bei ihm ein Lungenemphysem diagnostiziert wurde. Aufgrund der Erkrankung konnte der Filmemacher sein eigenes Zuhause nicht mehr verlassen, wie er damals in einer Ausgabe des Filmmagazins «Sight and Sound» (via «Independent») erklärte: «Ich habe ein Emphysem, weil ich so lange geraucht habe, und deshalb muss ich zu Hause bleiben, ob ich will oder nicht.» Damals sagte er bereits, dass es unwahrscheinlich sei, dass er noch einmal auf dem Regiestuhl Platz nehmen werde.