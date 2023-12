Kultregisseur David Lynch: Seine Frau will die Scheidung

In einem Interview mit der britischen Zeitung «The Guardian» aus dem Jahr 2018 sagte der Filmemacher auf sein Privatleben angesprochen: «Du musst egoistisch sein. Und das ist eine schreckliche Sache. Ich wollte nie wirklich heiraten, ich wollte nie wirklich Kinder haben. Aber eins führt zum anderen und so ist es nun mal.» Er habe seine Arbeit dennoch immer in den Vordergrund gestellt, was dazu führte, dass er nicht der beste Ehemann und Vater gewesen sei: «Ich habe getan, was ich tun musste.»