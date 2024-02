Kultregisseur Martin Scorsese wechselt für Kollegen vor die Kamera

Bei der Berlinale erhält Martin Scorsese (81) am Dienstag den Goldenen Ehrenbären für sein Lebenswerk als Regisseur. Nun erweitert der «Killers of the Flower Moon»–Macher sein Portfolio als Schauspieler. In dem Film «In the Hand of Dante» spielt der Oscarpreisträger (2006 für «The Departed») eine Nebenrolle. Er verkörpert einen Mann, der den Dichter Dante Alighieri (1265–1321) bei der Verfassung seines Meisterwerks «Göttliche Komödie» inspiriert.