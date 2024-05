Kultserie «The Office» bekommt eine Neufassung

In den USA geht es weiter mit einer neuen Version der Erfolgsserie «The Office». Wie das Branchenmagazin «Variety» berichtet, ist die Neufassung vom NBC–Streamingdienst Peacock in Auftrag gegeben worden. Dabei handele es sich dem Artikel zufolge nicht um einen klassischen Reboot oder ein Spin–off, sondern um eine neue Mockumentary–Serie mit komplett neuer Besetzung, die allerdings im identischen Universum wie die Ur–Serie spielt. An der Neufassung würde demnach schon seit Ende 2024 gearbeitet.