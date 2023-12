Kultserie von Bruce Willis wird gestreamt: Familie ist «überglücklich»

Von «Das Model und der Schnüffler» wurden insgesamt 67 Folgen in fünf Staffeln gedreht. In Deutschland wurde die Serie erst nach dem offiziellen Ende ab März 1990 auf RTL plus gezeigt. An der Seite des mittlerweile an Demenz erkrankten Bruce Willis übernahm Schauspielerin Cybill Shepherd (73) die weibliche Hauptrolle. Für Willis war es nach einigen kleinen Serienrollen der Auftakt in seine grosse Hollywood–Karriere. Noch parallel zur Serie schlüpfte er 1988 in «Stirb langsam» in seine wohl ikonischste Rolle des Polizisten John McClane.