Kulturerbestätten: UNESCO wegen Situation im Nahen Osten in Sorge

Gerade im Nahen Osten, der als eine der Wiegen menschlicher Zivilisation gilt, sind viele dieser Stätten von aussergewöhnlicher historischer Bedeutung. Von antiken Handelsstädten über mittelalterliche religiöse Zentren bis zu Palästen der Neuzeit dokumentieren sie die kulturelle Vielfalt der Region und ihren Einfluss auf die Weltgeschichte. Wenn solche Orte beschädigt oder zerstört werden, verlieren nicht nur einzelne Länder einen Teil ihrer Geschichte. Auch für Wissenschaft, Kultur und Tourismus gehen einzigartige Zeugnisse verloren.