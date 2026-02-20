Künftiger Monarch festgenommen? Andrew könnte noch König werden

Polizei dürfte sich sicher sein, «dass sie einen Fall aufbauen» kann

Offenbar gibt es ausreichend Hinweise darauf, dass etwas im Argen liegt. «Um jemanden festzunehmen, müssen die Ermittler davon überzeugt sein, dass sie einen Fall haben», kommentiert Wendy Joseph, eine ehemalige Richterin am Zentralen Strafgerichtshof in London, laut «Tagesschau». Und: «Bei einem Verdächtigen dieser Art wäre es aussergewöhnlich, wenn sie nicht viel Arbeit investiert hätten, um sicherzustellen, dass sie einen Fall aufbauen können.» Solche Festnahmen wie im Fall Andrew Mountbatten–Windsor gebe es in Grossbritannien in der Regel, um erste Befragungen durchzuführen und damit die Beamten ungestört Durchsuchungen vornehmen können, erklärte ein Korrespondent der BBC.