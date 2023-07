Künstliche Intelligenz auch im Gesundheitswesen auf dem Vormarsch

Butterfly iQ

Butterfly iQ ist ein tragbares Ultraschallgerät, das durch Künstliche Intelligenz unterstützt wird. Es besteht aus einer Handsonde, die über eine USB-Verbindung mit einem Smartphone oder Tablet verbunden wird. Das Gerät verwendet eine KI-basierte Bildgebungstechnologie, um qualitativ hochwertige Ultraschallbilder zu erzeugen. Die zugehörige App ermöglicht es medizinischem Fachpersonal, Ultraschalluntersuchungen durchzuführen, indem sie die Handsonde über den Körper des Patienten führen. Die KI-Algorithmen in der App helfen dabei, die erzeugten Bilder zu analysieren und diagnostische Informationen bereitzustellen. Das Gerät wird in Bereichen wie Notfallmedizin, Pädiatrie, Hausarztpraxen und auch in ressourcenarmen Regionen eingesetzt, wo herkömmliche Ultraschallgeräte möglicherweise nicht verfügbar oder erschwinglich sind.