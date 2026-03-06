Kunstvoll gemustert: Pink-Velvet-Marmorkuchen

Beim Anschneiden dieses Kuchens zeigt sich, was ihn so besonders macht: Durch das Innere ziehen sich pinke Spiralen. Der Teig ist saftig, lecker vanillig und nicht zu süss. Damit wird jeder Nachmittagskaffee zum kleinen Fest.
Zutaten (für einen Kuchen)
280 g Mehl (Type 405)
200 g Zucker
150 g weiche Butter
3 Eier (Zimmertemperatur)
200 ml Buttermilch
2 TL Backpulver
1 TL Vanilleextrakt
1/2 TL Salz
Rosa Lebensmittelfarbe (Paste)
Kochutensilien: Kastenform (25 cm), 2 Rührschüsseln, Handrührgerät, Teigschaber, Kuchengitter, Backpapier, Sieb
Zubereitung (70 Minuten)
1. Den Backofen auf 170°C Ober–/Unterhitze vorheizen und die Kastenform mit Backpapier auslegen. Die zimmerwarme Butter zusammen mit dem Zucker in einer grossen Schüssel mindestens fünf Minuten cremig aufschlagen, bis eine helle, luftige Masse entsteht.
2. Die Eier einzeln unterrühren und jeweils etwa dreissig Sekunden einarbeiten, bevor das nächste hinzukommt. Den Vanilleextrakt hinzufügen und kurz verrühren. In einer separaten Schüssel Mehl, Backpulver und Salz mit einem Schneebesen mixen.
3. Die trockenen Zutaten abwechselnd mit der Buttermilch in drei Portionen unter die Butter–Zucker–Masse heben. Dabei nur so lange rühren, bis ein glatter Teig entsteht – zu langes Rühren macht den Kuchen zäh.
4. Den Teig gleichmässig auf zwei Schüsseln verteilen. In eine Hälfte die rosa Lebensmittelfarbe tropfenweise einarbeiten, bis ein zartes, leuchtendes Pink entsteht. Die andere Hälfte bleibt hell und vanillig.
5. Abwechselnd grosse Löffel des rosa und des hellen Teigs in die vorbereitete Kastenform geben, sodass ein Schachbrettmuster entsteht. Mit einer Gabel oder einem Holzspiess spiralförmig durch beide Teigschichten ziehen, um das charakteristische Marmormuster zu erzeugen. Den Kuchen im vorgeheizten Ofen 50–55 Minuten goldbraun backen und mit der Stäbchenprobe die Garzeit überprüfen.
6. Den fertigen Kuchen zehn Minuten in der Form ruhen lassen, dann vorsichtig auf ein Kuchengitter stürzen und vollständig auskühlen lassen.
Anrichtetipps
Den marmorierten Kuchen auf eine Servierplatte geben und anschneiden, sodass das Muster zum Vorschein kommt. Nach Lust und Laune mit Beeren dekorieren oder mit Puderzucker bestäuben.
Getränkeempfehlung
Ein Glas prickelnder Rosé oder ein frischer Erdbeer–Spritz betont die Süsse des Kuchens.
Eine heisse Schokolade mit einem Hauch Zimt bietet als alkoholfreie Alternative eine wärmende Ergänzung zum Gebäck.
Rezeptvariationen
Mit 100 g weissen Schokoladenstückchen im hellen Teig entsteht zusätzliche Süsse.
1 TL Zitronenabrieb im hellen Teig sorgt für ein frisches Aroma.