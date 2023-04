Kuppel-König Ralf Schmitz startet neue Datingshow «Rate my Date»

Am Anfang jeder Sendung besteht die Aufgabe der Freunde und der Familie darin, die zehn Date-Koffer an die vorgestellten Kandidatinnen oder Kandidaten zu verteilen. Wie ihre Wahl ausfällt, bliebt dem Kandidaten dabei verborgen. Jeder dieser Koffer steht für ein Reiseziel, an dem das spätere Date stattfinden könnte. Der Wert dieser Reiseoptionen liegt nach Aussagen des Senders jeweils zwischen 1 und 25.000 Euro. Im Topf sei demnach alles zwischen einem «Stieleis an der Tanke» und einem «Traumurlaub auf den Seychellen».