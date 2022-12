Kuppel-Show «First Dates»: Neues Jahr startet mit Promi-Spezialfolgen

Prince Damien spricht derweil einen Punkt an, der wohl allen teilnehmenden Promis im Vorfeld des Formats durch den Kopf gegangen sein dürfte: «Ich finde es relativ schwierig, herauszufinden, ob die Person an einem selber, also an der privaten Person interessiert ist oder an der öffentlichen.» Seit seiner Erfolge bei «DSDS» und dem Dschungelcamp sei ihm das bei Dates schon mehrmals negativ aufgefallen, «was ich manchmal schade finde». Ob er und die sieben anderen Stars bei «First Dates - Promi-Spezial» ihr Glück finden, gibt es ab Mitte Januar 2023 zu sehen.