Kürbis-Spinat-Lasagne mit cremigem Feta

Kürbis lässt sich nicht nur wunderbar zu Suppe verarbeiten – auch in einer herzhaften Lasagne macht er eine ausgezeichnete Figur. In Kombination mit würzigem Spinat und cremigem Feta entsteht ein ausgewogenes Gericht, das nicht nur sättigt, sondern auch den Geschmack des Herbstes auf den Teller bringt. Eine feine Sauce verbindet alle Schichten zu einem aromatischen Ganzen. So lecker kann saisonale Küche sein.