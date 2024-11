Kuriose Kopfbedeckung: Leroy Sanés Freundin zeigt sich mit Topfhut

Neben den Fussballern hat eine andere Person bei dem gestrigen Champions–League–Spiel zwischen dem FC Bayern München und Paris St. Germain in der Allianz Arena mit einem neuen Fashion–Trend für Aufsehen gesorgt. Leroy Sanés (28) Freundin Candice Brook nahm in einem kuriosen Hut auf der Tribüne Platz. Dieser gab nur wenig von ihrer Mimik zu erkennen: Der weisse Topfhut legte sich wie eine Glocke um den Kopf der New Yorkerin und versteckte durch seine lange Form auch ihre Augenpartie. Anders als der ähnliche Glockenhut schmückt den Topfhut allerdings keine Krempe. Neben dem Modell sind 2024 jedoch auch andere Styles angesagt.