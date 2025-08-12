Kuriose Rekordversuche bei «Guinness World Records» in Sat.1

Der Sender plant mit der Show ein grosses Live–Event. Gezeigt wird das Format am 29. August und 30. August zur Primetime. Auch über das Streamingangebot Joyn wird «Die grosse Show der Weltrekorde» zu sehen sein, in der nach aktuellem Stand 19 Rekordversuche unternommen werden sollen. Zwischen den beiden Shows können die Zuschauerinnen und Zuschauer zudem bei Joyn weiter live dabei sein, denn einer der Rekorde soll laut Sat.1 ganze 24 Stunden dauern. Ausserdem darf das Publikum seinen «Rekord der Herzen» wählen, der ins Guinness–Buch der Rekorde aufgenommen werden soll.