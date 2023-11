Kurt Cobains unbezahlbare Kippen: Rekordpreis bei Auktion

Alle Gegenstände waren bislang im Besitz von Cobains Mitbewohner in einer Entzugsklinik in Los Angeles. Cobain hatte dort auf Drängen seines Umfelds einige Tage verbracht, floh allerdings am 1. April 1994. Vier Tage später, am 5. April, wurde er mit einer Überdosis Heroin im Blut und einem Kopfschuss auf seinem Anwesen aufgefunden.