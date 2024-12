Kurz nach Adoption von Sohn Bear: Joss Stone verkündet Schwangerschaft

«Ehrlich gesagt: Geschockt ist untertrieben», schrieb sie in einem Instagram–Post, der eine Reihe von Bildern beinhaltet, die Joss Stone mit dem Schwangerschaftstest und schockierten sowie jubelnden Gesten zeigt. «Nichts und niemand kann uns jetzt die Freude nehmen. Wir sind so glücklich! Vielleicht sollten wir die ‹Less is more›–Tour die ‹Preggo Tour› nennen.»